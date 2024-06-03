シロノサクラ Shiro no Sakura. 桜雪の雫。

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シロノサクラShironoSakura_桜雪の雫。#シロノサクラShironoSakura_桜雪の雫。サプリメント形状···カプセル賞味期限が2024年7月と2024年11月が御座います。月が違うのはご了承下さい。以前服用していたのですが、続けるのが苦手で辞めてしまったので出品いたしました。未使用です。定価よりお値下げしておりますが値段などの質問がございましたらお声がけください！匿名発送なので安心して下さい！