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中村足リラシート 20箱*30枚
商品番号 R41061229336
商品名

中村足リラシート 20箱*30枚
ブランド名 休足時間
特別価格 税込 9,660 円
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商品詳細

中村足リラシート8箱*30枚✔️他の種類との組み合わせ自由です。✔️下記の種類の在庫があります。✔︎足リラグレープフルーツ✔︎足リラノーマルチタンテープ✔︎足リララベンダー✔︎足リラ唐幸子ーデキストリン、竹樹液、ドクダミ粉末、ビワ粉末、キトサン、ビタミンc日本製
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