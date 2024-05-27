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新品未開封　シャネル　エゴイストプラチナム　100ml　③
商品番号 D24981636076
商品名

新品未開封　シャネル　エゴイストプラチナム　100ml　③
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 4,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未開封、シュリンク付きです。よろしくお願い致します。社交的でありながらもさわやかな個性を持った男性を想わせる、いきいきとした魅力に満ちたフゼアグリーンノート。フレッシュなラベンダー、ローズマリー、プチグレインの、アロマティックなさわやかさに満ちたトップノートから、クラリセージとゼラニウムの男性らしいはつらつとしたアコード、アンバーのあたたかさとエキゾティックなウッディのラストノートへ、澄みきった華やかさと軽やかなきらめきに満ちた、クールな魅力あふれる香り。香りの特徴【甘さ度】：★★★☆☆【セクシー度】：★★★★☆【爽やか度】：★★★★☆【スパイシー度】：★★★☆☆箱に小傷などある場合があります。お譲りするものですので、素人管理ですが暗所で保管しております。スムーズに取引できる方にお譲りしたいと考えています。よろしくお願いします。ワンプッシュでかなり持続します。
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