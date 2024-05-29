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ピジョン さく乳器 母乳アシスト \u0026 母乳フリーザーパック
商品番号 P99402583316
商品名

ピジョン さく乳器 母乳アシスト \u0026 母乳フリーザーパック
ブランド名 ピジョン
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます^^ピジョンのさく乳器母乳アシスト電動HandyFitと母乳フリーザーパックのセットです。3年ほど前に購入し、2〜3回使用後自宅保管していました。・さく乳器にはびん、フード、乳首、キャップがついていません。・説明書はありますが、若干水濡れ跡があります。・フリーザーパックは47枚入っています。・中古品のためご使用の前は必ず消毒をお願いします。中古品にご理解いただける方よろしくお願いします。不明点等ありましたらお気軽にコメントください。Pigeon搾乳器
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