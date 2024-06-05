

陶芸家 加藤健 鬼志野湯呑 源九郎窯 陶芸家 加藤健 鬼志野湯呑 源九郎窯



陶芸家 加藤健 鬼志野湯呑 源九郎窯 陶芸家 加藤健 鬼志野湯呑 源九郎窯



陶芸家 加藤健 鬼志野湯呑 源九郎窯 陶芸家 加藤健 鬼志野湯呑 源九郎窯



陶芸家 加藤健 鬼志野湯呑 源九郎窯 陶芸家 加藤健 鬼志野湯呑 源九郎窯



陶芸家 加藤健 鬼志野湯呑 源九郎窯 陶芸家 加藤健 鬼志野湯呑 源九郎窯



陶芸家 加藤健 鬼志野湯呑 源九郎窯 陶芸家 加藤健 鬼志野湯呑 源九郎窯



陶芸家 加藤健 鬼志野湯呑 源九郎窯 陶芸家 加藤健 鬼志野湯呑 源九郎窯



陶芸家 加藤健 鬼志野湯呑 源九郎窯 陶芸家 加藤健 鬼志野湯呑 源九郎窯



陶芸家 加藤健 鬼志野湯呑 源九郎窯 陶芸家 加藤健 鬼志野湯呑 源九郎窯



陶芸家 加藤健 鬼志野湯呑 源九郎窯 陶芸家 加藤健 鬼志野湯呑 源九郎窯



陶芸家 加藤健 鬼志野湯呑 源九郎窯 陶芸家 加藤健 鬼志野湯呑 源九郎窯



陶芸家 加藤健 鬼志野湯呑 源九郎窯 陶芸家 加藤健 鬼志野湯呑 源九郎窯



陶芸家 加藤健 鬼志野湯呑 源九郎窯 陶芸家 加藤健 鬼志野湯呑 源九郎窯



陶芸家 加藤健 鬼志野湯呑 源九郎窯 陶芸家 加藤健 鬼志野湯呑 源九郎窯



陶芸家 加藤健 鬼志野湯呑 源九郎窯 陶芸家 加藤健 鬼志野湯呑 源九郎窯

日本の古陶磁の中で、名陶と言われる桃山時代の志野・織部の特異な美しさに深く心を惹かれ、祖先の残した伝統に、新しい息吹をあたえようと日夜研究に励んでいます。【陶歴】昭和22年/ 土岐の窯元に生まれる昭和42年/ 多治見工業窯業専攻科終了昭和46年/ 京都内田邦夫先生に師事昭和48年/ 美濃肥田にて築窯/志野・織部を研究作陶に入る昭和52年/新宿「小田急百貨店」にて志野作品展昭和53年/銀座「松屋」にて個展昭和54年〜63年/新宿「伊勢丹」にて個展昭和56年〜58年/名古屋「三越」にて個展昭和58年/穴窯築窯昭和58年/町田「小田急」にて個展昭和59年/町田「小田急」にて個展昭和60年61年/梅田「阪神」にて個展昭和61年〜63年/横浜「そごう」にて個展昭和63年〜平成3年/横浜「そごう」にて個展平成4年〜全国主要百貨店にて個展/現在に至る※交渉中であっても即購入された方を優先させて頂きます種類...その他