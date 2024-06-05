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陶芸家　加藤健　鬼志野湯呑　源九郎窯
商品番号 I86572931340
商品名

陶芸家　加藤健　鬼志野湯呑　源九郎窯
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 6,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

日本の古陶磁の中で、名陶と言われる桃山時代の志野・織部の特異な美しさに深く心を惹かれ、祖先の残した伝統に、新しい息吹をあたえようと日夜研究に励んでいます。【陶歴】昭和22年/　土岐の窯元に生まれる昭和42年/　多治見工業窯業専攻科終了昭和46年/　京都内田邦夫先生に師事昭和48年/　美濃肥田にて築窯/志野・織部を研究作陶に入る昭和52年/新宿「小田急百貨店」にて志野作品展昭和53年/銀座「松屋」にて個展昭和54年〜63年/新宿「伊勢丹」にて個展昭和56年〜58年/名古屋「三越」にて個展昭和58年/穴窯築窯昭和58年/町田「小田急」にて個展昭和59年/町田「小田急」にて個展昭和60年61年/梅田「阪神」にて個展昭和61年〜63年/横浜「そごう」にて個展昭和63年〜平成3年/横浜「そごう」にて個展平成4年〜全国主要百貨店にて個展/現在に至る※交渉中であっても即購入された方を優先させて頂きます種類...その他
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