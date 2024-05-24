メゾピアノ　アンクルージュ　160 M

メゾピアノとアンクルージュのお品です。バラ売り不可サイズは160画像向かって左側から○黒ジップパーカー 普段着 汚れなし○ベージュ猫耳コート 別出品してます。○白カーディガン 普段着 少し毛玉あり○紫トレーナーワンピース 一度着 うっすら汚れあり→画像三枚目○ねこセーター 一度着 毛玉少しあり○黒ロングパーカー タグとっただけの新品のはず○アイス柄ノースリーブワンピース アンクルージュのお品 M お気に入り毛玉あり○バービーミドルダウンコート サイズ2（160サイズ時着用）フード取り外し可 ファー欠品 汚れなし○靴下 新品 ナルミヤ商品 22~25センチと記載あり○10月1日追加 メゾピアノ 2wayミドルスカート 水洗いのみと思います。○10月4日追加 メゾピアノ 2wayバッグ リュックとショルダーになります。黒 一年通学使用 所々角ハゲの使用感ありますが自立しますのでよろしければどうぞ。全部で11点新品から普段着まで。 気になる点は上記です。汚れは記載してます。見落としは申し訳ありません。新品がありますのでこちらの表記を選んでおります。発送の際は個別の梱包はいたしません。圧縮させて頂きます。ご了承ください。



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