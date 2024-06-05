掛軸　妙心寺　 614世　 玄寳乾嶺　桐箱付き　禅語　一行書　掛け軸　骨董品

掛軸 妙心寺 614世 玄寳乾嶺 桐箱付き 禅語 一行書肉筆（人が書いたもの）紙本玄寳乾嶺 真作保証品【状態】USED 使用感有りますが丁寧に使われていて良い状態です。桐箱＝無地 合箱です。【サイズ】たて１８６ｃｍ よこ４９ｃｍ220112 M R49 掛軸 妙心寺 614世 玄寳乾嶺 桐箱付き 禅語 一行書にこるんのふりま骨董品（掛け軸 掛軸 茶碗 ぐい呑み ぐい飲み 硯 仏像 油彩 油絵 等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。



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