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レア物ヤンキースジャッジ(オールスター)Dジーター
商品番号 R53794124235
商品名

レア物ヤンキースジャッジ(オールスター)Dジーター
ブランド名 マジェスティック
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヤンキースファンこんなレアなジャージどうですか2005年のオールスターで購入しましたその時デレク・ジータが記者会見で同じもの着用しましたとてもレアな物ですサイズがLですがアメリカサイズです．
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