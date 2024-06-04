レア物ヤンキースジャッジ(オールスター)Dジーター

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商品詳細
ヤンキースファンこんなレアなジャージどうですか2005年のオールスターで購入しましたその時デレク・ジータが記者会見で同じもの着用しましたとてもレアな物ですサイズがLですがアメリカサイズです．
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