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ゼット木製トレーニングバット 84cm(1100MO) BTT14384
商品番号 N66571189387
商品名

ゼット木製トレーニングバット 84cm(1100MO) BTT14384
ブランド名 ゼット
特別価格 税込 3,430 円
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商品詳細

素材...木★値下げ不可★新品★ゼット(ZETT)野球木製トレーニングバット84cm1000g平均ホワイト(1100MO)日本製BTT14384スイングのスピードやパワーをつけるための1000g実打撃可能木製トレーニングバット。「憧れの森選手のバットを手にうまくなりたい」選手におすすめです。原産国:日本仕様:実打撃可能カラー:ホワイトサイズ:直径6.4×84cm重量:1000g平均素材:木製新品未使用です。※送料込み。※値下げは対応しておりません❣
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