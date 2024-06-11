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ONETONE ワントーン 電子キーボード 54鍵盤 OTK-54N/WH
商品番号 S61454613325
商品名

ONETONE ワントーン 電子キーボード 54鍵盤 OTK-54N/WH
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 2,196 円
在庫状況 あり

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商品詳細

初めてのキーボードとして、練習やステップアップに最適な通常サイズのボックス型54鍵盤を搭載。非常に豊富な音色やリズムに加え、音符表記が見やすいLCDディスプレイ、レッスンモードなど機能満載のコンパクトキーボードです。【詳細情報】鍵盤:54(C2~F6)音色:300リズム:300ソング:50接続端子:ヘッドフォン・マイク重量:約3.5kgサイズ:830×330×90mmあまり使用していないため、美品です。本体とアダプターのみになり、説明書はこざいません。ご了承ください。
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