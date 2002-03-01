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【未使用品・タグ付き】マンチェスターユナイテッド　ブラック　XL
商品番号 K44952628096
商品名

【未使用品・タグ付き】マンチェスターユナイテッド　ブラック　XL
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。出品者の体型が182cmの細身のため、少し大きめのサイズになってます。詳細は以下をお読み下さい。【商品の説明】ブランド:NIKEサイズ:XL*簡単ではありますが、裏面をメジャーで計測しました。トップスの採寸方法はメルカリガイドに従っております。　肩幅:なし　身幅:35cm±1cm　　(両裾の脇の下を測った値)　袖丈:47cm±1cm　　(肩先の縫い目から袖口までを測った値)　着丈:72cm±1cm　　(衿の付け根から裾先端までを測った値)【商品の状態】使用状況:未使用品でタグ付きです。注意事項:ペット、タバコ等の匂いの付着はありません。【その他】不明点はご質問ください。
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http://narcologia.ru/goods/contemplate452177.html
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