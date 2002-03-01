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- 【未使用品・タグ付き】マンチェスターユナイテッド ブラック XL
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商品詳細
商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。出品者の体型が182cmの細身のため、少し大きめのサイズになってます。詳細は以下をお読み下さい。【商品の説明】ブランド:NIKEサイズ:XL*簡単ではありますが、裏面をメジャーで計測しました。トップスの採寸方法はメルカリガイドに従っております。 肩幅:なし 身幅:35cm±1cm (両裾の脇の下を測った値) 袖丈:47cm±1cm (肩先の縫い目から袖口までを測った値) 着丈:72cm±1cm (衿の付け根から裾先端までを測った値)【商品の状態】使用状況:未使用品でタグ付きです。注意事項:ペット、タバコ等の匂いの付着はありません。【その他】不明点はご質問ください。
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