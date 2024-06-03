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【USDE】adidas アディダス オリジナルス ジャージ　上M 下S
商品番号 Q62900267478
商品名

【USDE】adidas アディダス オリジナルス ジャージ　上M 下S
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【adidasアディダスオリジナルス】　[商品名]ジャージ上下　[サイズ］上M下S　[カラー]ネイビー・紺　[素材]綿　[平置き実寸サイズ]　　・着丈　　66.0cm　　・肩幅　　48.0cm　　・身幅　　50.0cm　　・袖丈　　48.0cm　　・ウエスト　　32.0cm　　・股上　　24.0cm　　・股下　　70.0cm　※素人のため誤差はご了承下さい。　[状態]使用感ありますが穴や汚れはありません。USDE品にご理解頂ける方、宜しくお願い致します。
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