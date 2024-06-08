NIKE ナイキ アイスホッケー カナダ代表 ゲームシャツ Lサイズ

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NIKEのゲームシャツです。カナダ代表のアイスホッケーのユニフォームとなります。サイズはLサイズ着丈：69cm身幅：62cm袖幅：48cm(ラグランのため脇から袖口までのサイズ)古着屋にて購入。古着になりますので使用感はありますが状態は良好です。生産国:カナダ製MADEINCANADA年代:90sあくまで古着ですので極端に気になる方、神経質な方、完璧を求める方、古着にご理解いただけない方は購入しないで下さい。また、可能な限り検品はしておりますが、あくまで素人検品ですので、もしかしたら見落としがある可能性もございますので、ご理解・ご納得の上、ご購入下さい。