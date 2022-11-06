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坂本勇人選手 侍ジャパン ユニフォーム
商品番号 S87737626053
商品名

坂本勇人選手 侍ジャパン ユニフォーム
ブランド名 Svital
特別価格 税込 1,440 円
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商品詳細

野球チーム···野球日本代表種類···ユニフォーム2013WBCの侍ジャパン坂本勇人選手のユニフォームになります。サイズはフリーサイズです。
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