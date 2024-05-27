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ヨネックス　テニスシューズ
商品番号 N88858144136
商品名

ヨネックス　テニスシューズ
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

対応コート···オムニ・クレー兼用ソニケージ3ウィメンＧＣサイズ　23.5センチカラー　ライラックご覧いただきありがとうございます。10回程履きました。とても綺麗な色で気にいってたのですがサイズ合わず出品致しますソフトテニス
http://narcologia.ru/goods/sepulchral418132.html
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