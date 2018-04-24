●江夏豊投手 直筆サインボール＊様式：阪神タイガース公式練習球＊取得年：1999年 ※ボール識別のため、取得年などをテプラでテープオンしていますが、容易に取り外せます。阪神タイガースの１軍キャンプがまだ高知安芸市で行われていた1999年、解説のお仕事で来訪されていた江夏さんに書いていただいた直筆サインボールです。江夏さん自ら、球団スタッフにタイガース公式練習球を調達いただき、そこにしたためていただきました。サインにある「２８」はもちろんタイガース時代の背番号。阪神OBとしての矜持が刻み込まれた一品です。【江夏豊】１９４８年生まれ、兵庫県出身。大阪学院-阪神-南海‐広島-日本ハム‐西武。NPB通算２０６勝１５８敗１９３S。オールスター出場２回（２００１年、２００２年）・最多勝利：2回（1968年、1973年）・最優秀防御率：1回（1969年）・最多奪三振（当時連盟表彰なし）：6回（1967年-1972年） ※6年連続受賞は最長タイ記録（他は鈴木啓示）・最優秀救援投手：5回（1977年、1979年-1982年） ※最多タイ記録（他には赤堀元之、佐々木主浩、岩瀬仁紀）、4年連続は最長タイ記録（他に佐々木主浩）・最多セーブ：6回（1977年、1979-1983年） ※歴代最多、5年連続も歴代最長。セーブ数のみによる表彰は2005年から再開・沢村栄治賞：1回（1968年） ※20歳シーズンでの受賞は左投手の最年少記録・最優秀選手：2回（1979年、1981年） ※両リーグでの受賞は史上初・ベストナイン：1回（1968年）・最優秀投手：1回（1968年）・オールスターゲームMVP：3回（1970年第2戦、1971年第1戦、1980年第3戦・ファイアマン賞：2回（1981年、1982年）・日本プロスポーツ大賞殊勲賞：1回（1968年）#プロ野球#阪神タイガース#サインボール#江夏豊#伝説の左腕



江夏豊 直筆サインボール（ボールケース付）



Amazon.co.jp: 広島東洋カープ 江夏豊 直筆サインボール : スポーツ ...



日本ハムファイターズ 江夏豊 サインボール | ballomar53 Museum ...



江夏豊 直筆サインボール（ボールケース付）



広島東洋カープ 江夏豊 サインボール | ballomar53 Museum | MUUSEO 135661



伝説の左腕】 江夏豊 直筆サインボール 人気を誇る 49.0%割引 www ...



名球会・江夏豊自筆サインボール(マジックペン書) / ビブリオ / 古本 ...



広島カープ 江夏豊 直筆サインボール 新品入荷 9000円 www ...



江夏豊 田淵幸一 サインボール | hartwellspremium.com



江夏豊 直筆サインボール（ボールケース付）



江夏豊直筆サインボールの値段と価格推移は？｜2件の売買データから ...



☆江夏豊投手 直筆サインボール #28☆阪神タイガース☆甲子園 ...



☆江夏豊投手 直筆サインボール #28☆阪神タイガース☆甲子園 ...



広島東洋カープ 江夏豊氏 26番 直筆サイン ボール 名球会｜買取専門 ...



ベースボール・マガジン社 BBM＠BOOK CART