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【テニスシューズ】 ヨネックス エクリプション4 25.0㎝
商品番号 V80902379808
商品名

【テニスシューズ】 ヨネックス エクリプション4 25.0㎝
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 3,395 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【最新モデル】【最上位モデル】テニスシューズYONEXヨネックスパワークッションエクリプション4メンGCオムニクレーコート用SHTE4MGC-530【特徴】●3Dパワーカーボンドライブが素早い切り返しで豪速フットワークを叶える。【商品詳細】■ヨネックスパワークッションエクリプション4メンGC■品番SHTE4MGC■カラーブラック/グリーン■サイズ25.0cm■素材アッパー：合成繊維+合成樹脂ミッドソール：合成樹脂アウトソール：ゴム底■原産国ベトナム製■定価19,360円※予備に購入して、インドアで軽く試着したのみです。※外箱無し。※別の箱に入れて発送いたします。※写真の通り状態はいいと思いますが、あくまで中古品であることをご了承の上ご購入お願いいたします。#テニスシューズ#テニス#ソフトテニス#シューズ#YONEX#ヨネックス#パワークッション#エクリプション#メン#GC#オムニ#クレー#オムニクレーサイズ...25〜25.5cm性別...レディースメンズ兼用
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