ユベントス ナイキ ビンテージ ゲームシャツ ユニフォーム イタリア サッカー

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商品詳細
☀️☀️☀️プロフィール確認後、コメント＆手続きをお願いします☀️☀️☀️ユベントスJUVENTUSナイキNIKETAMOILゲームシャツゲームジャージレプリカユニフォームTシャツカットソーイタリアITALYITALIAセリエAsoccerサッカーフットボールFOOTBALLヴィンテージVINTAGE100％POLYESTERポリエステル国内正規品MADEINMOROCCOモロッコ製やや使用感ありますが、概ね好です。状態は画像で確認して下さい。カラーはブラック＋ホワイト表記サイズは「Ｌ」 身幅→56肩幅→47着丈→75袖丈→25素人採寸です。誤差はお許しください。✨✨まとめ買い歓迎✨✨⚡⚡プロフィール確認お願いします⚡⚡11s6192
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