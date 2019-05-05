大谷翔平選手 サインボール\u0026サイン色紙\u0026ボールケース

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商品詳細
【プロフィール要確認！】ご覧いただきありがとうございます。こちら、日ハム時代の大谷翔平選手のサインボール、サイン色紙そしてエンゼルスのボールケースです。すべてメルカリにて購入したものなので、入手経路は不明です。ケースの後ろ側の角が欠けています。気にされる方はお控えください。※バラ売り、値下げ、返品不可でお願い致します。※amazonの箱を再利用します。※購入前にコメントをお願い致します。質問等お気軽にどうぞ！
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