❤️ USBコンデンサーマイク ❤️演奏録音 単一指向性

／✨ポップガード、スタンドが各2種類ついたお得な高性能マイクです✨＼●新品、未使用品●即購入歓迎です●匿名配送致します#トムのお店商品一覧はこちら☜✅高性能な集音力！！✅ゲーム実況,ライブ配信や演奏録音など使い道は無限✨✨✅クリアな録音に必須のポップブロッカーとウインドスクリーンのお得なセットです✅必要な音声だけを手元で出力できるミュート機能接続…USBマイクの指向性…単一指向性電源…USBケーブル【高音質】カーディオイド集音の単一指向性集音USBコンデンサーマイクです。真正面からの音声には感度が一番高く、約130°の範囲で収音します。サウンドカードが内蔵され、収録した音声を忠実に再現できます。【四つの機能を搭載】●本体にエコー機能を搭載●イヤホン端子●ボリューム調整機能：イヤホンや外部出力のボリュームを素早く調整●ミュートボタン：ミュートボタンを押すと即座に外部出力とモニター出力をカット（ミュート時はインジケータランプが青色から赤色に変わります）【発音時のツバ＆ノイズ軽減】2種類のポップガードが付属されます。●二重ナイロンメッシュ構造のフィルタマスクシールド：発音時の息によるノイズ音をカットし録音する音声がクリアになります。●ボール型防風キャップ：録音する際に爆発音、破裂音、パチパチ音、風の干渉を低減します。【接続簡単】マイクの位置を調整できる折りたたみ式アームスタンドが付属されています。また、デスク置きに便利な三脚スタンド付き。【幅広い対応性】Windows、MacOSに対応。宅録、YouTube、ニコ生などの配信プラットフォームでのゲーム実況、ライブ配信、Skype通話におすすめです。また、ゲーミング、パソコンの電話/動画投稿、ナレーション/等など様々な用途で使われ、楽器,音楽,番組の録音にも最適です。参考価格…7,580円୨୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨୧フォロワー様50円割引き♪(ご購入前にフォローした旨をコメントでお伝え下さい)no.0028-75-42-ga



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