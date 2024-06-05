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ゼット ZETT 硬式金属製バットZETTPOWER 2ND BAT1854A
商品番号 E45356785691
商品名

ゼット ZETT 硬式金属製バットZETTPOWER 2ND BAT1854A
ブランド名 ゼット
特別価格 税込 4,956 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使用頻度は少ないです。試合では一度も使っていません。練習でもあまり使用していないのできれいな方だと思います。スレ、小キズはございますがヘコミなどのダメージはございません。中古品のため、以上をご理解の上ご購入ください。※写真に写っているものが全てです。発送はエアキャップに包んでお送りします。メーカーの商品説明内容を抜粋■野球硬式バット柔らかい打球感が特徴の材料、TZ800を使用。さらに特殊加工により強く弾く打球感も感じられるバット。「柔らかさ」と「強く弾く」という相反する、ZETT独自の打球感を追求したバット。初代ZettPowerバランスをより手元にしたモデルで、幅広い打者に適応する。素材:超々ジュラルミン(TZ800)サイズ:84cm、900g以上、Ф67mm付属品:グリップテープノンスリップPU製テープ(厚さ1.0mm)原産国:日本
http://narcologia.ru/goods/sucrose769040.html
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