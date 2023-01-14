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2023 WBC 信楽焼タンブラー 16大谷翔平 23ヌートバー 2個セット
商品番号 I35983660332
商品名

2023 WBC 信楽焼タンブラー 16大谷翔平 23ヌートバー 2個セット
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 11,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品完全未開封】WBC公式受注限定生産品大谷翔平、ヌートバーの信楽焼タンブラーセットになります。木箱に入っているので高級感があります。2人のセットは希少と思います。バラ売りも対応します。大谷翔平　16000円ヌートバー13000円よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/sepulchral900232.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose174040.html
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