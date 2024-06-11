HERCULES ハーキュレス GS432B PLUS

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商品詳細
HERCULESハーキュレスGS432BPLUS新品購入後、3ヶ月ほど使用本体のみ【SPECS】・高さ：905mm〜1,200mm・ベース径：370mm(20.9\")・許容重量：40kg(88Ibs.)
http://narcologia.ru/goods/capitation901508.html
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