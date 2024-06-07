バドミントン シューズCONFORT Z WIDE

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商品詳細
バドミントンシューズCONFORTZWIDEサイズ···27cm1週間程使用したため、左足の側面部分が剥げています。ですがプレイ自体に影響はないと思います。￼上記以外はほぼ新品に近いです1度掃除をして綺麗にしています#バドミントンシューズ#コンフォートZワイド#YONEX#ヨネックス
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