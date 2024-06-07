大谷翔平　Tシャツ　メジャーリーグ

大谷翔平のメジャーリーグの試合でスペシャルデーにのみ販売されていたTシャツです。2023年4月22日（日本時間では23日）、対戦相手 ロイヤルズ戦来場者へ数量限定で配布された、大谷翔平選手のTシャツです。大変人気で、即完売していました！この日にしか販売されていなかったため、本国でも人気の品切れとなっているものです。即購入もオーケーです。サイズXL着丈約75cm身幅約63cm※素人採寸のため、若干の誤差はご容赦下さい。※タグは元々ついていない商品設計です。※未着用ですが撮影のため袋から出して撮影しています。※海外製造品です。糸のほつれ等がある場合もございます。（検品した限りではありませんでした）画像をよくご覧になって、ご理解頂ける方のみご購入下さい。海外限定入手困難MLBエンゼルスパドレスブルージェイズヤンキースレッドソックスドジャースホワイトソックスカブス種類···ユニフォーム野球チーム···その他野球チーム···大リーグ・MLB



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