pros pro super tacky＋ オーバーグリップテープ　30本

prosprosupertacky＋オーバーグリップテープ 30本ご覧頂きまして誠に有難う御座います。色は落札後に、黒色、白色、水色、黄色、オレンジ色の中からお選び下さい。各色一本からお好きな色を組合せ可能です。薄いグリップテープを好まれる方にオススメです。耐久性が良く、ホールド感も良いです。お得にグリップテープ交換が出来ます。ケースから取り出してOPP袋に入れて発送します。3枚目は例ですが全体的に巻きがあらいです。気にされる方はご遠慮下さい。20本 3180円10本 1790円5本 1110円1本 410円ご購入前でしたら本数を変更できますので、コメント欄よりお知らせ下さい。メーカー：prospro品名：supertacky＋オーバーグリップテープ(ウエットタイプ)本数：30本入色：黒色、白色、水色、黄色、オレンジ色厚み：0.5mm#テニス#ソフトテニス#バドミントン#スカッシュ#釣竿#ウェットテープ



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