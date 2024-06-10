ペナルティ　O　ピステ　パンツ　ロングパンツ　XL　LL　メンズ　新品　サッカー

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PENALTY 新品ピステパンツウインドブレーカーウィンドブレーカー下■素材には一枚生地を採用。■ウエストにはゴム入り、調節用のヒモ付き。■両サイドポケット付き。■裾はファスナー付きでシューズなどを着用したままでの着脱が容易です。■腰付近にはメッシュ素材を採用し、通気性に優れています。■メーカーロゴは刺繍。■素材ポリエステル100％柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブルーパンツ丈...フルレングス素材...ナイロン裾...裾リブ・ゴム股上...レギュラー季節感...春,秋,冬■サイズO＝LL＝XL■対象メンズ男性サッカーフットサルマラソンランニングウォーキング体操着体育着様々なスポーツから普段使いまで■価格税込定価 6490 円■カラーネイビー紺色※店頭購入後の自宅保管品となります。試着等されている場合がございます。ご了承いただける方の購入お願いします(^^)※メルカリ便匿名配送で発送致しますが、ゆうゆうメルカリ便⇔らくらくメルカリ便が変更になる場合がございます。※その他メーカー、サイズも出品中ですので是非ご覧下さい。※複数購入の場合、同梱可能な場合は送料分とお気持ち。同梱不可の場合は、お気持ちお値引き致します(^^)※値下げ交渉遠慮頂いております。丈...長ズボンカラー...ネイビー種類...ピステ・防寒ウェアサイズ...XL(LL)