新品未使用！83センチSSK中学硬式バットスカイビート31K 送料無料

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商品詳細
競技の種類···硬式素材···金属バランス・特徴···オールラウンドバランスご覧頂きありがとうございます。メーカー SSK種類 硬式長さ 83センチ重さ 840グラム材質 超々ジュラルミン状態 未使用 ビニール剥け有り定価税込28600円中学硬式用バットです。可能な限り早く発送致します。個人保管につき多少の傷があることをご了承ください。また、簡易包装での発送となります。基本24時間以内に発送致します！ご質問ありましたらお気軽にどうぞ♫#ローリングス#rollings#少年軟式#少年#バット#複合バット#ハイパーマッハ3#激安#処分#半額#限定#SSK#スカイビート#硬式#82センチ#900グラム以上
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