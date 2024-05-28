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ウイルソン Wilson テニス バッグ　ケース テニスバッグ・ケース
商品番号 L67100226906
商品名

ウイルソン Wilson テニス バッグ　ケース テニスバッグ・ケース
ブランド名 Lsmall
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆ウィルソン　wilsonテニス　ダッフルバック商品説明カラー:グレー/インフレアードサイズ:49x30x27cm素材:ポリウレタン＋ポリエステル原産国:中国備考:シューズポケット完備ウイルソンWilsonテニスバッグ・ケーステニスバッグ・ケースCLASHDUFFLESMALL中古品になりますので、現状を写真にてご確認下さい。種類···テニスバッグ
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