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新品　ベンタス　TR ブルー　6X ドライバーシャフト タイトリストスリーブ
商品番号 J73071350653
商品名

新品　ベンタス　TR ブルー　6X ドライバーシャフト タイトリストスリーブ
ブランド名 タイトリスト
特別価格 税込 16,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき、ありがとうございます。TSRシリーズのドライバーから、抜いたシャフトのみとなります。ベロコア、右用となります。Titleistスリーブ付です。よろしくお願い申し上げます。【商品概要】新品　未使用日本仕様フジクラVENTUSTRBLUEVELOCOREFLEX-6X1W用45インチ純正スリーブ付き、ロゴ下向き※メーカー標準仕様です。
http://narcologia.ru/goods/choice666985.html
http://narcologia.ru/goods/plaque543807.html
http://narcologia.ru/goods/stair880700.html
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