新品　ベンタス　TR ブルー　6X ドライバーシャフト タイトリストスリーブ

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ご覧いただき、ありがとうございます。TSRシリーズのドライバーから、抜いたシャフトのみとなります。ベロコア、右用となります。Titleistスリーブ付です。よろしくお願い申し上げます。【商品概要】新品 未使用日本仕様フジクラVENTUSTRBLUEVELOCOREFLEX-6X1W用45インチ純正スリーブ付き、ロゴ下向き※メーカー標準仕様です。