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レッド　Xyst ZZ ０Ｕ
商品番号 L22595059309
商品名

レッド　Xyst ZZ ０Ｕ
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミズノ　レッドカラー　XystZZサイズ：０Ｕフェイスサイズ：８５＋２SQ.IN.ガット：ミクロパワーキズも少なく、状態は良いですが、画像にてご確認お願いします。元グリップの上に新しいグリップテープを巻いてあります。ガットは、そのまま使えます。発送は、簡易梱包にて発送します。
http://narcologia.ru/goods/organization525062.html
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