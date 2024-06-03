レッド　Xyst ZZ ０Ｕ

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商品詳細
ミズノ レッドカラー XystZZサイズ：０Ｕフェイスサイズ：８５＋２SQ.IN.ガット：ミクロパワーキズも少なく、状態は良いですが、画像にてご確認お願いします。元グリップの上に新しいグリップテープを巻いてあります。ガットは、そのまま使えます。発送は、簡易梱包にて発送します。
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