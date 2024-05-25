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【ほぼ未使用】クリスチャン　ディオール　時計　マリスレディース　電池切れ
商品番号 B53299524773
商品名

【ほぼ未使用】クリスチャン　ディオール　時計　マリスレディース　電池切れ
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 10,455 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド名：クリスチャン　ディオール素材：SSカラー：シルバーー（文字盤）シルバー（バンド）品名：マリスレディース腕時計型番：CD022110サイズ：文字盤；2.5センチ　ガラス；1.8センチ　腕回り：約17.0センチ電池交換はおこなっておりませんので、動作確認はしておりません。箱など付属品はすべてそろっております。箱に少々汚れあり、説明書のホッチキスが錆びてますが、時計本体に傷みはありません。値下げ交渉はご遠慮ください。#ChristianDior#クリスチャン・ディオール#CD022110
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