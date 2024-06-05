VYVO WATCH 新品 VYVO GENERATION2 スマートウォッチ

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商品詳細
新品未開封VYVOGENERATION2スマートウォッチ本体対応機種：Android4.4orabove/iOS10oraboveセンサー：体温・血中酸素飽和度測定、高精度医療グレードデジタル温度センサー、24時間年中無休の生体認証記録、心房細動の検出、ストレスと気分レベルを推定、動的心拍数モニターとHRV分析、末梢酸素飽和度レベル継続的に測定、睡眠の質の分析の科学的評価、臓器状態に関するフィードバック、スマート通知、転倒検知、SOSとガーディアン、心拍数に応じてカラー表示変化、大気質モニター、ライフスタイルインデックス、アクティビティ追跡モードは10日以上の追跡※詳しくはvyvoホームページをご覧ください。
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