ジャンクジャーナル　お裾分けファイル　アルバム　【ヴィンテージ】

こちらの商品は在庫が売れたためお写真に近い商品をお届けする形となります【商品】ジャンクジャーナル ヴィンテージ風 ぉ裾分けファイルファイルの中身部分。画像2枚目(画像3~9枚目が詳細画像です)+オマケ【商品2】フォロワー・メルカリでのリピーターさまに限り、無料でチップボードで作成した表紙(※自己申告をかならずお願いいたします)【サイズ】画像よりご確認ください【カラー】ブラウン系一目ぼれした印刷型のヴィンテージ風デザインペーパーを作品者さまより有形のジャーナル/スクラップブック/クラフトプロジェクトなどで使用して販売することが出来るデジタルキット商品を購入して組み立てたものですスクラップブッキングを、たくさん作り過ぎてしまいましたので、今回はページが多めのものを(メルカリでは初♥)販売してみました【プリント素材】Canonのマットフォトペーパー+ハンドメイドの特殊ペーパー【カット作業で使用したもの】マーサスチュワートのスコアリングボード・KadomaruPROコーナーカット・PLATINUMダイカット・オルファのデザイナーズナイフ+カッター・切絵用のハサミetc【貼り付け作業でしたもの】グルーガン、Scotch3M100均etcのボンド+のり+両面テープ・ネイル用UVetc【スタンプ入れなどで使用したもの】ティムホルツのDistressInk4色・ターナー社のアクリル絵の具・葉巻(※この商品は燃やしたようなデザインを再現するためシガーを使用しております。タバコで燃やしたような匂いが残っている可能性がありますので、匂いに敏感な方へのご購入をお勧めしておりません)他サイトでも販売しております。気を付けてはおりますが、時間差で現品が売れる可能性がございます。その場合は再販となりますので、・多少お時間(作成3~4日程度)を頂くこと・デザインが変わること(使用するペーパーなどの材料と工具は同じですが、同じデザインがないと、うたって販売しているサイトもある為レイアウトなどを変えます)【お願い】なるべく本物に近いよう撮影しておりますがお使いのデバイスなどにより見え方が若干異なる場合がございますプリントアウトしたのちからは全て手作業のためハンドメイド作品とご理解していただいた上でご購入くださりますようお願い致します。#Mのヴィンテージの小物



