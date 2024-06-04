⭐️人気♡ASHITABA ハンドバッグ バスケット 2点セット カゴバッグ

♡ご覧頂きまして ありがとうございます♡当方の商品は、送料無料・即購入OKです♫※注意事項ご購入前にプロフィールの確認を宜しくお願いします(*^^*)⭐️アイテム⭐️ASHITABAアタバックハンドバッグバスケット2点セットカゴバッグ◆ハンドバッグサイズ(約)横幅cm28×高さ20cm×奥行10cm◆バスケットサイズ(約)直径18cm×高さ6cm×▼付属品画像に映っているものが全てです。■状態未使用品のお品です。バスケットはタグ付です。自宅保管にご理解いただける方のご購入をお待ちしております。親族より正規店購入品を譲って頂きました。【注意事項】◇現状品となります。◇画像の物がすべてとなります。◇未確認動作は保証出来兼ねますので予めご了承ください。◇お仕事の都合により発送まで2.3日頂く場合が御座います。◇気になる点・不明な点がある方は、必ずご質問下さいませ。よろしくお願いいたします(*^^*)♪#ASHITABA#アタバックハンドバッグ#アタバックバスケット#カゴバッグ10CA



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