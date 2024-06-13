訳あり‼︎14kgf オパライズドウッドピアス

ハンドメイドの14kgfオパライズドウッドピアスになります☺︎1点もので同じ柄はないです♡裏は平らになります。オパライズドウッド 約45㎜天然石になるので1粒1粒柄が違います。全て14kgfを使用しています。樹脂フックピアス樹脂イヤリングネジバネ式イヤリング合金フープイヤリング合金全て無料で変更可能です♡【14kgf(ゴールドフィルド)(GoldFilled)とは】ゴールドフィルドとは、「金張り」の英語表記で、素材（真鍮など）の下地に金を圧着し貼り付けたものです。14KGFとは素材の総重量の1/20（5%）以上にK14（14金）が使用されたものです。そのため「1/2014KGF」という表記で表されています。ゴールドフィルドは金とほぼおなじ色や耐久性を兼ね備えていることから、古くから欧米ではジュエリーやアクセサリーの素材として使われてきました。金メッキと違い剥げてくることは滅多にありませんので長年愛用することができます。複数ご購入の場合は2点目から50円引きに致します₍₍◝(●˙꒳˙●)◜₎₎#14kgf#ハンドメイドピアスミダスタッチアガット



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