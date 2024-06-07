フランス　アンティーク　ベビーベッド

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ぴったりサイズのマット付きです！アイアンはハートのデザインで可愛いです♡マットは写真のようにカバーをして使っていました。140横×65奥行マットまでの高さ30センチ折りたたんで収納もできます！土日の発送になります。カラー···ホワイトテイスト···洋風素材···その他#アンティーク#フランスアンティーク#ベビーベッド#ブロカント#フランスアンティークベビーベッドカラー···ホワイトテイスト···洋風素材···その他