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商品詳細
Nikoand…スツール2年ほど前に新品で購入しましたが、ほとんど利用していないのできれいです。【特徴】使用する人の使い易い高さに調整が出来る事は勿論のこと、合わせるテーブルやシーンによって高さを変える事が出来る点も魅力です。LIVINGTERRITORYSERIES(リビングテリトリーシリーズ)のカウンターテーブルと組み合わせてのご利用がおすすめです。【サイズ】幅41.5奥行き41.5高さ60〜67
http://narcologia.ru/goods/sucrose526440.html
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