高級 IDC大塚家具 Leatherworld レザー 本革⭐︎オットマン

★IDC大塚家具HTLInternational社の本革ソファ専門のトップブランド、Leatherworld(レザーワールド)のオットマンです。厚みのあるしっかりとした本革が印象的で、飛行機のファースクラスの内装やベンツのシートなどに使われている程、質の高いものになります。座り心地も良好。適度な柔らかさのある上質な座り心地です。喫煙者・ペットなどいない環境です。＜サイズ＞幅：60㎝奥行き：50㎝高さ：38㎝見落としがあるかも知れませんが、一応、点検した限りでは目立ったスレ、傷は見当たりません。あくまでも中古品としてお考え下さい。新品ではございませんので、気になるお方はお控え下さい。【発送】商品はしっかり、丁寧に梱包し、1日〜2日以内に発送致します。テイスト···アンティーク・クラシック、エレガント、ナチュラル、モダン、北欧カラー···ベージュ主な張り地···天然皮革（本革）機能···ロータイプ



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