  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
高級 IDC大塚家具 Leatherworld レザー 本革⭐︎オットマン
商品番号 E15942080456
商品名

高級 IDC大塚家具 Leatherworld レザー 本革⭐︎オットマン
ブランド名 オオツカカグ
特別価格 税込 6,600 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

★IDC大塚家具HTLInternational社の本革ソファ専門のトップブランド、Leatherworld(レザーワールド)のオットマンです。厚みのあるしっかりとした本革が印象的で、飛行機のファースクラスの内装やベンツのシートなどに使われている程、質の高いものになります。座り心地も良好。適度な柔らかさのある上質な座り心地です。喫煙者・ペットなどいない環境です。＜サイズ＞幅：60㎝奥行き：50㎝高さ：38㎝見落としがあるかも知れませんが、一応、点検した限りでは目立ったスレ、傷は見当たりません。あくまでも中古品としてお考え下さい。新品ではございませんので、気になるお方はお控え下さい。【発送】商品はしっかり、丁寧に梱包し、1日〜2日以内に発送致します。テイスト···アンティーク・クラシック、エレガント、ナチュラル、モダン、北欧カラー···ベージュ主な張り地···天然皮革（本革）機能···ロータイプ
http://narcologia.ru/goods/passivity904083.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion652078.html
http://narcologia.ru/goods/update487395.html

高級 IDC大塚家具 Leatherworld レザー 本革⭐︎オットマン
高級 IDC大塚家具 Leatherworld レザー 本革⭐︎オットマン-

高級 IDC大塚家具 Leatherworld レザー 本革⭐︎オットマン
高級 IDC大塚家具 Leatherworld レザー 本革⭐︎オットマン-

高級 IDC大塚家具 Leatherworld レザー 本革⭐︎オットマン
高級 IDC大塚家具 Leatherworld レザー 本革⭐︎オットマン-

高級 IDC大塚家具 Leatherworld レザー 本革⭐︎オットマン
北欧モダン 【 LEATHERWORLD レザーワールド 】 総本革 レザー ソファ ...

高級 IDC大塚家具 Leatherworld レザー 本革⭐︎オットマン
北欧モダン 【 LEATHERWORLD レザーワールド 】 総本革 レザー ソファ ...

高級 IDC大塚家具 Leatherworld レザー 本革⭐︎オットマン
大塚家具 本革 オットマン ブラウン-

高級 IDC大塚家具 Leatherworld レザー 本革⭐︎オットマン
北欧モダン 【 LEATHERWORLD レザーワールド 】 総本革 レザー ソファ ...

高級 IDC大塚家具 Leatherworld レザー 本革⭐︎オットマン
IDC大塚家具】Leatherworld レザーワールド 高級本革 3人掛けソファ ...

高級 IDC大塚家具 Leatherworld レザー 本革⭐︎オットマン
北欧モダン 【 LEATHERWORLD レザーワールド 】 総本革 レザー ソファ ...

高級 IDC大塚家具 Leatherworld レザー 本革⭐︎オットマン
大塚家具 本革 オットマン ブラウン-

高級 IDC大塚家具 Leatherworld レザー 本革⭐︎オットマン
北欧モダン 【 LEATHERWORLD レザーワールド 】 総本革 レザー ソファ ...

高級 IDC大塚家具 Leatherworld レザー 本革⭐︎オットマン
北欧モダン 【 LEATHERWORLD レザーワールド 】 総本革 レザー ソファ ...

高級 IDC大塚家具 Leatherworld レザー 本革⭐︎オットマン
オットマン 大塚家具 革製-

高級 IDC大塚家具 Leatherworld レザー 本革⭐︎オットマン
北欧モダン 【 LEATHERWORLD レザーワールド 】 総本革 レザー ソファ ...

高級 IDC大塚家具 Leatherworld レザー 本革⭐︎オットマン
レザーワールド ソファ 3人掛け 大塚家具 本革 高級 おしゃれ k0033 ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru