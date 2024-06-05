2.8寸玉子椀　黒金銀ライン　お吸い物碗　40個セット　お碗

新品未使用の自宅保管品になります。長期保管の為、商品スレ・汚れ・色褪せ・などあります。神経質な方はご遠慮お願い致します。40個セット バラ売り不可サイズ約口径8.2×底径4.2×高さ8（蓋込み）㎝ 掲載されている商品の色は、お使いのＰＣの環境によって実物と若干異なる場合があります。プロフィール欄を読んでからご購入お願い致します。※北海道・沖縄 発送追加料金になります。北海道・沖縄に発送のお客様は商品と一緒にご注文下さい。#2.8寸 #玉子椀 #椀 #お吸い物 #お吸い物碗 #吸物椀 #味噌汁碗 #お味噌汁碗 #業務用 #まとめ売り #汁椀 #鉢 #食器 #病院 #施設 #和食屋 #食器 #割れにくい #飲食店 #社員食堂 #学食 #お洒落 #シンプル #和 #和柄



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