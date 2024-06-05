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2.8寸玉子椀　黒金銀ライン　お吸い物碗　40個セット　お碗
商品番号 G60430392178
商品名

2.8寸玉子椀　黒金銀ライン　お吸い物碗　40個セット　お碗
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 1,911 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用の自宅保管品になります。長期保管の為、商品スレ・汚れ・色褪せ・などあります。神経質な方はご遠慮お願い致します。40個セット　バラ売り不可サイズ約口径8.2×底径4.2×高さ8（蓋込み）㎝　掲載されている商品の色は、お使いのＰＣの環境によって実物と若干異なる場合があります。プロフィール欄を読んでからご購入お願い致します。※北海道・沖縄　発送追加料金になります。北海道・沖縄に発送のお客様は商品と一緒にご注文下さい。#2.8寸　#玉子椀　#椀　#お吸い物　#お吸い物碗　#吸物椀　#味噌汁碗　#お味噌汁碗　#業務用　#まとめ売り　#汁椀　#鉢　#食器　#病院　#施設　#和食屋　#食器　#割れにくい　#飲食店　#社員食堂　#学食　#お洒落　#シンプル　#和　#和柄
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