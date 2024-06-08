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有田焼香蘭社の湯呑揃えです。木箱入りの5つセットになります。※素人保管になりますので気になる方はご遠慮ください。※他にも多数食器等の掲載してますので併せてご購入頂きますと件数におおじて割引き致します。お皿/お椀/デザート食器···セット(3つ以上)グラス/カップ/酒器···セット(3つ以上)、湯呑み切子/焼き物ブランド···有田焼