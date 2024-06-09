サイズも色も\"ちょうどいい\"ベーシックなソファ。5月に購入し、半年も使っていない比較的綺麗な状態です。座面のへたりはなく、新品と変わらない張りがあると思います。梱包・発送たのメル便にてお送り致します。■本体：（約）高さ71×幅120×奥行63cm■座面高：（約）38/26cm■構造部材：金属 パイプフレーム■張材：ポリエステル■クッション材：ウレタンフォーム■背面取付式※神経質な方はご購入をお控えください。カラー...グレー主な張り地...布・ファブリッククッション材...Sバネ・S型スプリング機能...アームレスト付テイスト...ミッドセンチュリー、レトロ・ミッドセンチュリー主な張り地···布・ファブリック



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