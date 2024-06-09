日本製　リクライニング コンパクト ローソファー ソファベット

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日本製のファブリックソファー。付属品 未使用カバー付き。（クリーム色）元値¥24,000お値下げ×お取り置き×本体のお色：グレー明るすぎず暗すぎずで、お部屋に馴染みやすいグレーです。使用頻度がそこまで無く、新しいソファーを購入したため綺麗な状態で出品させていただきます。背もたれ 肘掛け14段階リクライニング足を外すとローソファーとしても使用可能。足の裏にフェルト生地が付いていたのですが、そちらは移動させた際に剥がれてしまいました。100均などで売っているものと同様のものなので、そちらで代用できるかと思います。喫煙者•ペットなし※発送方法について当方、千葉市中央区在住です。引き取りに来てくれる方or着払い可能な方専用で出品しております。ソファー自体は、男性1人でも持ち運べるくらいの重さです。お車に乗せる際など、お手伝いすることは可能です。11月になりましたら、千葉市中央区から30km圏内でお届けできます。■表生地材質〔ファブリック〕：ポリエステル100％■材質裏生地：ポリエステル100％中身：ウレタンフォーム構造部材：スチールパイプ、コイルスプリング、樹脂脚15cm■耐荷重：約130kg■14段階リクライニング■日本製ソファサイズ···2人掛け主な張り地···布・ファブリック機能···手動リクライニング