クリスマス限定　マニーサプライズ・ド・ノエル スナックプレート　日本 陶器 新品

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ご覧いただきましてありがとうございます。クリスマス限定 マニーサプライズ・ド・ノエルスナックプレートになります。2022年クリスマス限定スナックプレートになります。プレートにはマグカップとお菓子をのせて楽しんだりと幅広くお使いいただけます。アヒルのイラストが可愛らしく賑やかな時間を送れそうです。サイズ横26.5×縦12.8×高さ3(cm)材質 磁器生産地 日本電子レンジ・食洗器可掲載商品はモニターによって色合いが異なって見える場合があります。あらかじめご了承ください。#マニー・クリスマス限定#マニー・アジサイshop