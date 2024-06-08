廃盤モデル】ACME FURNITURE デルマーソファ アクメ ジャーナル ...

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ACMEFURNITUREソファデルマー ファブリック素材2人掛けACMEFURNITURE(アクメファニチャー)DELMERSOFA-2seater(デルマーソファー 2シーター)◾️サイズ:幅1380×奥行き850×高さ760/座面高420mm※多少の誤差はご了承ください◾️材質:ネイビーファブリック◾️購入金額:約20万円◾️状態:布地のやぶれやフレームの破損など大きな目立つ傷はありません、使用期間からの細かな傷はご了承ください(詳細は写真をご参照くださいませ、比較的目立つと思われる部分は写真7-10枚目に掲載)約8年前にアクメファニチャー自由が丘店にて購入しました。シート、木材ともに上質な風合いで気に入って愛用していましたが、家族の人数が増える関係で、残念ですが手放します。シートの座り心地はやや硬めですが、その分約8年使っても形のヘタレはほぼありません。座面の奥行きもあり背面も傾斜がついているので、ゆったりリクライニングできるのも気に入っていました。テイスト···インダストリアル、ミッドセンチュリー、西海岸・マリン風カラー···ブラウン主な張り地···布・ファブリック