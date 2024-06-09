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1/700 軍艦模型用ウォールシェルフ。
商品番号 W72952708835
商品名

1/700 軍艦模型用ウォールシェルフ。
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 3,515 円
在庫状況 あり

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商品詳細

主な素材···木天板、底板はハードメイプル。側板はブラックチェリー。オイル仕上げ。蟻組。サイズ　幅　45センチ、高さ　10センチ、奥行　8センチ。キズ、ワレ、加工ミスなど有ります。
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