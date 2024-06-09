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- 1/700 軍艦模型用ウォールシェルフ。
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商品詳細
主な素材···木天板、底板はハードメイプル。側板はブラックチェリー。オイル仕上げ。蟻組。サイズ 幅 45センチ、高さ 10センチ、奥行 8センチ。キズ、ワレ、加工ミスなど有ります。
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