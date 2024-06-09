ロイヤルコペンハーゲン　ブルーパルメッテブロッサム　フラワーボウル

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商品詳細
新品未使用ROYALCOPENHAGENブルーパルメッテブロッサムフラワーボウルサイズ（約）26×22.5×6.5cm素材 磁器重量 約750g定価 11000円新品未使用品となります。特価販売品となります。
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