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- く469★平窯 大鉢 どんぶり 10客★品
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商品詳細
◎商品説明◎平窯大鉢どんぶり10客中古品です。サイズ直径１８．５ｃｍ高さ８．５ｃｍ神経質な方は、ご遠慮ください。ギリギリ価格にて出品しておりますので、基本的に値引きは、致しません。
http://narcologia.ru/goods/perpetual720846.html
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