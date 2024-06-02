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マーベルレジェンド アントマン\u0026イエロージャケット
商品番号 K69209742559
商品名

マーベルレジェンド アントマン\u0026イエロージャケット
ブランド名 Kspare
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き誠に有難うございます。マーベルレジェンドのアントマン\u0026イエロージャケットです。箱無しです。画像のものが全てになります。⚪︎あくまで中古品のため、神経質な方、完品をお求めの方のご購入はご遠慮ください。⚪︎商品の個体差、塗装ムラ等はご容赦ください。⚪︎即購入OKです。【備考】・ペット無し、非喫煙・プチプチで梱包し発送致します。フィギュア種類···アクションフィギュアキャラクター···その他スケール···1/12
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