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商品詳細
カラー...ブラック主な張り地...人工皮革（合成皮革）クッション材...ソフトウレタン機能...キャスター脚テイスト...アンティーク・クラシック,シンプル・ベーシックあちこちキズ、スレ、破れ等あり\u003e_\u003c(前、肘掛けの内側、外側)中古品、自宅保存となりますので気になる方はご遠慮下さいませm(__)m
http://narcologia.ru/goods/housekeeper665109.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle966425.html
http://narcologia.ru/goods/reflector513064.html
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