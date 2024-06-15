カラー...ブラック主な張り地...人工皮革（合成皮革）クッション材...ソフトウレタン機能...キャスター脚テイスト...アンティーク・クラシック,シンプル・ベーシックあちこちキズ、スレ、破れ等あり\u003e⁠_⁠⁠\u003c(前、肘掛けの内側、外側)中古品、自宅保存となりますので気になる方はご遠慮下さいませm(__)m



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